Fiorentina Torreira, l'Arsenal non fa sconti: le ultime (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Fiorentina vuole riscattare Torreira, ma l'Arsenal non fa sconti per il centrocampista: servono 15 milioni cash La Fiorentina vuole confermare Torreira anche per la prossima stagione. Una pediana fondamentale nello scacchiere di Italiano in mediana. Decisivo per grinta, qualità e anche gol pesanti, la Viola vorrebbe confermarlo ma senza spenderci troppo. l'Arsenal dal canto suo non fa sconti e vuole i 15 milioni con cui le due squadre si erano accordate nell'estate scorsa. Lo scrive La Nazione.

