Finale Coppa Italia, Di Napoli: “Difficile il pronostico, sono squadre top” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Finale Coppa Italia, DI Napoli- L’osservatore di Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sulla Finale di Coppa Italia e non solo LE SUE PAROLE “È una Finale, non si può fare un pronostico. sono due club che sono il top in queste situazioni. Credo non si possa fare un pronostico, anche se l’Inter ha una squadra più completa, ma la Juve non muore mai, è una squadra che ha dei talenti straordinari che forse Allegri non è riuscito fino in fondo a valorizzare. Io tifo Inter, spero possa portare a casa la Coppa. C’è da fare un plauso ad Inzaghi ed a Marotta: nessuno si sarebbe aspettato questa stagione dall’Inter, ad inizio stagione le ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 11 maggio 2022), DI- L’osservatore diha rilasciato delle dichiarazioni importanti sulladie non solo LE SUE PAROLE “È una, non si può fare undue club cheil top in queste situazioni. Credo non si possa fare un, anche se l’Inter ha una squadra più completa, ma la Juve non muore mai, è una squadra che ha dei talenti straordinari che forse Allegri non è riuscito fino in fondo a valorizzare. Io tifo Inter, spero possa portare a casa la. C’è da fare un plauso ad Inzaghi ed a Marotta: nessuno si sarebbe aspettato questa stagione dall’Inter, ad inizio stagione le ...

Advertising

Inter : ???? | GOLEADOR ARGENTINI Lo sapevate che ben 9 delle ultime 13 reti dell’Inter in finale di Coppa Italia sono stat… - Inter : ? | IT’S COPPA ITALIA TIME Inizia il conto alla rovescia per la finale, riviviamo insieme il percorso nella compet… - romeoagresti : È arrivato nell’hotel dove alloggia la #Juve a Roma anche il presidente dell’#Inter Steven Zhang. Un saluto con… - NinnyDomain : @Leonfalche @UEFAcom_it @SerieA La uefa come la fifa e la figc fa tutto esclusivamente per soldi. Come fare un mond… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, decisa la formazione anti-Juve: Bastoni unico dubbio. Si scalda il sostituto -