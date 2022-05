Donne e lavoro, la diversità crea team di successo (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – La valorizzazione e il sostegno alla diversità in azienda crea team di successo, capaci di rendere un’azienda più innovativa e competitiva. Non ha dubbi, Valentina De Luca, director delle Risorse Umane Facile.it, che all’Adnkronos racconta la strategia dell’azienda per promuovere la parità di genere (e non solo); tema che negli ultimi giorni è al centro di forti polemiche per alcune dichiarazioni (poi ritrattate) rilasciate dalla famosa stilista Elisabetta Franchi. Facile.it è un’azienda in forte crescita (con un’assunzione al giorno negli ultimi 24 mesi) e soprattutto giovane, dove l’età media è di 30-32 anni, sicuramente più sensibile a certe tematiche. In azienda, afferma Valentina De Luca, “abbiamo il 48% di Donne e stiamo lavorando per aumentare la presenza femminile in tutte le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – La valorizzazione e il sostegno allain aziendadi, capaci di rendere un’azienda più innovativa e competitiva. Non ha dubbi, Valentina De Luca, director delle Risorse Umane Facile.it, che all’Adnkronos racconta la strategia dell’azienda per promuovere la parità di genere (e non solo); tema che negli ultimi giorni è al centro di forti polemiche per alcune dichiarazioni (poi ritrattate) rilasciate dalla famosa stilista Elisabetta Franchi. Facile.it è un’azienda in forte crescita (con un’assunzione al giorno negli ultimi 24 mesi) e soprattutto giovane, dove l’età media è di 30-32 anni, sicuramente più sensibile a certe tematiche. In azienda, afferma Valentina De Luca, “abbiamo il 48% die stiamo lavorando per aumentare la presenza femminile in tutte le ...

Advertising

stanzaselvaggia : Il prossimo ospite invitato a parlare di donne, lavoro e maternità. #elisabettafranchi - fanpage : #elisabettafranchi che si definisce 'imprenditore' e non 'imprenditrice' storpiando la lingua italiana, rifiutandos… - meb : Il #lavoro è dignità, ma deve essere prima di tutto sicuro e giusto. Donne e uomini hanno diritto alla stessa retri… - SoniaLaVera : RT @myrtamerlino: Ci vediamo oggi alle 15:00 alla @Confcommercio a #Roma! Con noi ci sarà anche la Ministra delle Pari opportunità e della… - GruppoFICamera : RT @tripodimaria: In visita al #CSM @ItalianNavy AMM. #EnricoCredendino. Da capogruppo di @forza_italia in @CD_difesa, mi sono complimentat… -