DeLa o non DeLa: la fabbrica del cinema a Napoli è davvero possibile? Un appuntamento

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Lunedì, in sala giunta, mentre era impegnato nella conferenza stampa sulla statua e il calco del piede sinistro di Maradona, Aurelio De Laurentiis ha detto: "Forse dovrei trasferire a Napoli la mia Film Mauro". Sarà stata una battuta per avvertire della necessità di stare più vicino ancora al Napoli o una sorta di premonizione, questo dovrebbe capirsi presto. Perché è da tempo che Napoli è uno dei set prediletti da film, fiction e serie. E da tempo si dibatte su come strutturare una vera e propria industria del movie in città. E insomma: se appena una settimana fa, gli artisti napoletani hanno fatto il pieno di riconoscimenti ai David di Donatello perché non sfruttare l'onda lunga? Al di là della Film Commission della Regione, in campagna elettorale, l'attuale sindaco Manfredi aveva ...

