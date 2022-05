Covid: il virus può infettare i batteri del microbioma umano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Uno studio pubblicato sulla rivista Vaccines, ha approfondito le infezioni da SARS-CoV-2. Il team di ricercatori di Carlo Brogna, ricercatore, ha rilevato che il virus è in grado di infettare anche i batteri del microbioma umano. In particolare i batteri che si trovano nel nostro intestino. Una scoperta che potrebbe spiegare la grossa varietà di sintomi e la capacità del Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Uno studio pubblicato sulla rivista Vaccines, ha approfondito le infezioni da SARS-CoV-2. Il team di ricercatori di Carlo Brogna, ricercatore, ha rilevato che ilè in grado dianche idel. In particolare iche si trovano nel nostro intestino. Una scoperta che potrebbe spiegare la grossa varietà di sintomi e la capacità del Il Blog di Giò.

