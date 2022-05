Colombia, pm antidroga Marcelo Pecci ucciso in viaggio di nozze (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Il procuratore antidroga paraguaiano Marcelo Pecci è stato ucciso a colpi di arma da fuoco ieri mattina, mentre si trovava in luna di miele su un’isola caraibica Colombiana. L’agguato, che ha causato almeno quattro feriti, è considerato opera di sicari e connesso al traffico di droga. Le autorità di Colombia e Paraguay hanno già avviato un’indagine per scoprire chi è il responsabile dell’omicidio e hanno chiesto il supporto di funzionari statunitensi per chiarire i fatti. Secondo le autorità di entrambi i Paesi, Pecci, noto per il suo lavoro nella lotta alla criminalità organizzata, è stato raggiunto dai suoi sicari a Barú, un’isola turistica della Colombia situata a 40 minuti di barca dalla città caraibica di Cartagena, dove il pm ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Il procuratoreparaguaianoè statoa colpi di arma da fuoco ieri mattina, mentre si trovava in luna di miele su un’isola caraibicana. L’agguato, che ha causato almeno quattro feriti, è considerato opera di sicari e connesso al traffico di droga. Le autorità die Paraguay hanno già avviato un’indagine per scoprire chi è il responsabile dell’omicidio e hanno chiesto il supporto di funzionari statunitensi per chiarire i fatti. Secondo le autorità di entrambi i Paesi,, noto per il suo lavoro nella lotta alla criminalità organizzata, è stato raggiunto dai suoi sicari a Barú, un’isola turistica dellasituata a 40 minuti di barca dalla città caraibica di Cartagena, dove il pm ...

