Caravaggio ultimo approdo a Ragusa

(Di mercoledì 11 maggio 2022)– Una delle ultime opere disarà fulcro centrale dell’attesa mostra “” che si inaugura giovedì 12 maggio alle 11,30 nella chiesa della Badia a. Curata dal prof. Pierluigi Carofano, la mostra si propone di presentare per la prima volta in Sicilia l’opera “San Giovanni Battista giacente”, una tela poco nota di, conservata in una collezione privata maltese. La mostra potrà essere fruita fino al 15 ottobre 2022.Documentata sin dal Seicento nelle prestigiose collezioni medicee, si tratta del famoso ricordato nell’inventario post mortem dei beni posseduti dal maestro lombardo in occasione del suo sbarco a Palo del 1610. Questo dipinto nel 1641 si trovava nella Villa Medici di Poggio Imperiale per poi passare nel ...

