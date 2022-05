Calciomercato Napoli, colpo argentino in attacco? È nella lista di Giuntoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quello del Calciomercato, anche a distanza di mesi dall’apertura della finestra estiva, resta uno dei temi più discussi, anche in casa Napoli: l’ipotetica partenza di Osimhen aprirebbe le porte per l’arrivo di un nuovo centravanti in azzurro. AS, quotidiano spagnolo, ha parlato di un interesse da parte di Cristiano Giuntoli per un attaccante argentino. Giovanni Simeone Hellas Verona Napoli su Simeone: indiscrezione dalla Spagna Il centravanti di cui parla AS, quotidiano spagnolo, è Giovanni Simeone: il Verona eserciterà in queste settimane il diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro, per poi piazzarlo sul mercato in cerca di un acquirente. Il Napoli, così come Milan, Villarreal, Siviglia, Valencia e Newcastle sarebbe sulle tracce del Cholito, pronto finalmente al ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quello del, anche a distanza di mesi dall’apertura della finestra estiva, resta uno dei temi più discussi, anche in casa: l’ipotetica partenza di Osimhen aprirebbe le porte per l’arrivo di un nuovo centravanti in azzurro. AS, quotidiano spagnolo, ha parlato di un interesse da parte di Cristianoper un attaccante. Giovanni Simeone Hellas Veronasu Simeone: indiscrezione dalla Spagna Il centravanti di cui parla AS, quotidiano spagnolo, è Giovanni Simeone: il Verona eserciterà in queste settimane il diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro, per poi piazzarlo sul mercato in cerca di un acquirente. Il, così come Milan, Villarreal, Siviglia, Valencia e Newcastle sarebbe sulle tracce del Cholito, pronto finalmente al ...

Advertising

gigi_napoli1954 : RT @D10sAndrea: Calcisticamente parlando vorrei addormentarmi il 23 Maggio e svegliarmi i primi di Agosto. Provo un fastidio fisico nel le… - D_IP17 : Dato la situazione di merda di #Spalletti io inizio a credere nelle sue dimissioni (giustissime se dovessero arriva… - sportli26181512 : Calciomercato, gli acquisti già ufficializzati per l'estate: Haaland al Manchester City non è l'unico colpo estivo… - sportli26181512 : Torino: tre nomi per la porta: Torino a caccia di un nuovo portiere, secondo La Stampa sono tre i nomi in lizza: Br… - MilanWorldForum : Milan: Simeone nel mirino. Le news QUI -) -