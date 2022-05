Calcio | Fiorentina Barone ' Mourinho? Polemica inutile | rigore c' era'

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MESSAGGERO - Banti fermato dall'AIA dopo le polemiche post Fiorentina-Roma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MESSAGGERO - Banti fermato dall'AIA dopo le polemiche post Fiorentina-Roma - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MESSAGGERO - Banti fermato dall'AIA dopo le polemiche post Fiorentina-Roma - napolimagazine : IL MESSAGGERO - Banti fermato dall'AIA dopo le polemiche post Fiorentina-Roma - apetrazzuolo : IL MESSAGGERO - Banti fermato dall'AIA dopo le polemiche post Fiorentina-Roma -

La Var funziona, siamo uno dei modelli delmondiale a livello innovativo". Lo ha dichiarato il direttore generale della, Joe Barone, entrando a Palazzo H, al Coni, per partecipare ...E' questo il concetto trainante, tradotto in chiave ironica e leggera, della campagna pubblicitaria già on air della nuova piattaforma online che è pure partner ufficiale della. Il ...'Abbiamo fatto una bella partita, direi che il risultato è giusto'.ROMA (ITALPRESS) - 'Non voglio entrare nel merito dell'arbitraggio di ...Il Messaggero riporta che l'AIA ha fermato fino al termine della stagione Luca Banti, addetto al VAR di Fiorentina-Roma, colpevole di aver richiamato l'arbitro all'on field review senza che ci fosse u ...