Blind assente all’Isola dei Famosi, problemi di salute: cosa è successo e come sta adesso (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi i telespettatori si sono subito resi conto dell’assenza di Blind tra i concorrenti. A chiarire la faccenda è stata direttamente la conduttrice, la quale ha spiegato cosa sia accaduto. A quanto pare, il ragazzo ha avuto dei problemi di salute che lo hanno costretto ad allontanarsi L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso della puntata di ieri dell’Isola deii telespettatori si sono subito resi conto dell’assenza ditra i concorrenti. A chiarire la faccenda è stata direttamente la conduttrice, la quale ha spiegatosia accaduto. A quanto pare, il ragazzo ha avuto deidiche lo hanno costretto ad allontanarsi L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Isola dei famosi, Blind assente in puntata: Alvin mette al corrente tutti di quanto accaduto - BITCHYFit : Blind assente durante la puntata de L’Isola dei Famosi, ecco perché - infoitcultura : Isola dei Famosi: Blind assente in puntata per problemi di salute, l'annuncio di Alvin - infoitcultura : L'isola dei famosi, Blind assente durante l'ultima diretta: i motivi -