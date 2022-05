WTA Roma 2022, eliminata anche Paolini: Teichmann vince in due set (Di martedì 10 maggio 2022) Sconfitta all’esordio per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Roma. Sulla terra rossa italiana l’azzurra (n.55 al mondo) viene nettamente battuta da Jil Teichmann (n.29 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. La svizzera sfiderà al secondo turno la testa di serie n.6, ovvero la ceca Karolina Pliskova. Dopo due game tranquilli, l’italiana vola subito sul 15-40 e alla seconda occasione buona porta a casa il break. La nostra portacolori tiene bene il servizio successivo e sembra sicura del suo tennis, ma poi qualcosa si rompe: Teichmann prima si riporta in parità con il break nel sesto game (3-3) e poi tira dritto fino alla conquista del primo set (6-3). Il secondo parziale non vede una grande reazione di Paolini e la svizzera ne approfitta per rubare il servizio nel terzo ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Sconfitta all’esordio per Jasmineal WTA 1000 di. Sulla terra rossa italiana l’azzurra (n.55 al mondo) viene nettamente battuta da Jil(n.29 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. La svizzera sfiderà al secondo turno la testa di serie n.6, ovvero la ceca Karolina Pliskova. Dopo due game tranquilli, l’italiana vola subito sul 15-40 e alla seconda occasione buona porta a casa il break. La nostra portacolori tiene bene il servizio successivo e sembra sicura del suo tennis, ma poi qualcosa si rompe:prima si riporta in parità con il break nel sesto game (3-3) e poi tira dritto fino alla conquista del primo set (6-3). Il secondo parziale non vede una grande reazione die la svizzera ne approfitta per rubare il servizio nel terzo ...

