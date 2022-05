Ultime Notizie – Tumori | Segatti | “Politica sensibile a problemi donne in terapia oncologica”

(Di martedì 10 maggio 2022) “Sono molto felice di questa iniziativa perché dimostra la sensibilità dellaverso le problematiche dellein terapie oncologiche. Questo è molto importante perché mantenere un atteggiamento positivo durante la malattia aiuta a superare i momenti difficili. Con i trucchi si aiutano le persone a sentirsi meglio con se stesse”. Così la presidente de La forza e il sorriso, Anna, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’intergruppo parlamentare, nato a sostegno dei malati oncologici, tenutasi presso la Camera dei deputati. “Vorremmo iniziare progetti anche con gli uomini, all’estero lo fanno già. Naturalmente non con i trucchi, ma con i prodotti per la cura della pelle e dei capelli. E’ un progetto che stiamo iniziando, come stiamo valutando il rapporto madre-figlia adolescente perché quando la prima ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - fanpage : #Ucraina, giungono terribili notizie di stupri, sparizioni e torture ai danni soprattutto di donne e ragazze - fanpage : #Covid19, è ancora boom di casi a #Shangai - Salvitus1 : RT @Lantidiplomatic: 'Ultime notizie dal fronte della russofobia divenuta russofollia' #PremioStrega Evgenij Solonovich Il commento del P… - gianny0162 : RT @Lantidiplomatic: 'Ultime notizie dal fronte della russofobia divenuta russofollia' #PremioStrega Evgenij Solonovich Il commento del P… -

Il Sole 24 ORE

LEAmbiente Torino, con PepsiCo tre giorni di eventi tra sport e sostenibilità 10 Maggio 2022 Un campo da calcetto 'responsabile', frutto del progetto 'Lay's RePlay', con un'impronta ...Leggi anche Bandiere blu 2022 in Italia: Liguria davanti a Campania, Toscana e Puglia Bandiere Blu Liguria 2022: nomi, località,Oltre a Riccione, l'Emilia Romagna conquista la ... Ucraina ultime notizie. Kim scrive a Putin: «Solidarietà per la causa di Mosca» Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. Ultime notizie dal fronte della russofobia divenuta russofollia: per decisione del nostro ministro degli Esteri (un vero uomo di cu ...Richard Benson, personaggio di culto della scena romana originario di Woking, Regno Unito, ma da decenni residente nel nostro Paese, a Roma, è morto oggi all’età di 67 anni: a confermare la notizia so ...