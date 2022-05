Twitter, Elon Musk: “E’ stato un errore bloccare account Trump” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ stato “moralmente sbagliato e completamente stupido” bloccare l’account di Twitter dell’ex presidente americano Donald Trump. Lo ha detto l’amministratore delegato di Tesla Elon Musk, intervenendo a un evento organizzato dal Financial Times sul futuro del settore automobilistico. Musk ha quindi annunciato che il bando verrà revocato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – E’“moralmente sbagliato e completamente stupido”l’didell’ex presidente americano Donald. Lo ha detto l’amministratore delegato di Tesla, intervenendo a un evento organizzato dal Financial Times sul futuro del settore automobilistico.ha quindi annunciato che il bando verrà revocato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

