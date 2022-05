Tragedia a Portici | finisce con l’auto nelle acque del porto | muore 49enne

Advertising

Una terribileè avvenuta asotto gli occhi di cittadini e pescatori al molo Granatello, 49enne si lancia in mare con l'auto e muorein Campania, a, dove nel pomeriggio del 9 ..., 49enne si è suicidato al Granatello Si sarebbe lanciato nelle acque del porto con la sua ... Sotto choc i passanti che hanno assistito allaPORTICI – Tragedia quella che si è consumata nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17:30 circa a Portici, in provincia di Napoli dove un uomo si è tolto la vita lanciandosi in mare con la propria a ...Portici, 49enne si lancia in mare con l’auto e muore malgrado i soccorsi tempestivi da parte di polizia, capitaneria di porto e vigili del fuoco ...