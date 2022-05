Advertising

Mediagol : VIDEO Fiorentina-Roma, rigore dubbio per la Viola e furia Mou: riguarda il contatto - sportli26181512 : Roma, la furia dei tifosi: 'Arbitri, i Friedkin si facciano sentire': Roma, la furia dei tifosi: 'Arbitri, i Friedk… - Gazzetta_it : Roma, la furia dei tifosi: 'Arbitri, i Friedkin si facciano sentire' #FiorentinaRoma - tvdellosport : ?? MOURINHO E GLI ERRORI ARBITRALI Nelle ultime partite la Roma ha subito diverse decisioni arbitrali a sfavore e… - tvdellosport : ?? FIORENTINA-ROMA, LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI La Viola batte 2-0 la Roma. I ragazzi di Italiano conquistan… -

L'analisi, tra social e radio, mette tutti d'accordo: 'Laera stanca, non ce la faceva e probabilmente la Fiorentina avrebbe vinto lo stesso. Ma ci hanno ammazzato dopo 5' e non è la prima volta'...Piatek sv ) Ikonè 6,5 : nei primi 30 minuti è una, nessuno dellariesce a reggere il suo passo: al francese manca solo il gol. Guida, in serata ampiamente negativa, lo ferma mentre è ...«Anche stavolta non c’è spiegazione per la sconfitta. È veramente troppo». Mourinho non ha più parole e si scaglia duramente contro la decisione del Var di richiamare l’arbitro Guida per il contrasto, ...Roma senza forze - Leggo - Un inizio choc poi tanta fatica e il solito torto arbitrale che manda su tutte le furie Mourinho. La... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, Roma e ...