Project 50 - Dallara Masterpiece | la storia della Icsunonove

(Di martedì 10 maggio 2022) X1/9: una sigla da agenti segreti, da film d'azione. Ancora più enigmatica in versione estesa:. Fantascienza? Quando viene svelata al Salone di Parigi del 1975, con la sua linea a scalpello e l'alettone enorme, sembra l'oggetto di scena proveniente da "UFO attacco alla Terra!". Invece, laè la vettura "silhouette" con la quale laentra nel Campionato Mondiale Marche di Gruppo 5 per giocarsela con i ragazzi più grandi. Ambita da tutti. All'alba degli anni 70, la Fiat X1/9 di serie è uno dei giocattoli più ambiti dai comuni mortali che vogliono provare le sensazioni di guida senza filtro riservate solo ai facoltosi proprietari di una Miura o, almeno, di una Porsche 911. Il propulsore non è certo da Gran Turismo, un quattro cilindri di 1.3 litri, però è posteriore centrale, come sulle GT. Ed è la "targa" più ...