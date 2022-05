“Non è capo di niente”. Il generale Tricarico contro Michel: “Basta passerelle in Ucraina” (Di martedì 10 maggio 2022) Le foto ieri hanno fatto il giro del mondo. Dopo l’attacco russo su Kiev in occasione della visita istituzionale del segretario dell’Onu, Antonio Guterres, adesso il turno di Charles Michel che a Odessa è stato costretto a rifugiarsi in un bunker per “sfuggire” ai missili ipersonici di Putin. La notizia ha ovviamente occupato le prime pagine dei giornali internazionali, per il suo valore simbolico. Ma oggi il generale Leonardo Tricarico in diretta a Tagadà su La7 ha bacchettato la scelta del presidente del consiglio europeo di spingersi fino al fronte. È stato un bombardamento mirato o un fatto casuale? “Non credo l’abbiano fatto volutamente – ha detto Tricarico – Queste visite vengono organizzate adottando delle cautele molto accurate. Viene tenuta segreta e si diffonde la notizia solo ad evento avvenuto o in corso. ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 10 maggio 2022) Le foto ieri hanno fatto il giro del mondo. Dopo l’attacco russo su Kiev in occasione della visita istituzionale del segretario dell’Onu, Antonio Guterres, adesso il turno di Charlesche a Odessa è stato costretto a rifugiarsi in un bunker per “sfuggire” ai missili ipersonici di Putin. La notizia ha ovviamente occupato le prime pagine dei giornali internazionali, per il suo valore simbolico. Ma oggi ilLeonardoin diretta a Tagadà su La7 ha bacchettato la scelta del presidente del consiglio europeo di spingersi fino al fronte. È stato un bombardamento mirato o un fatto casuale? “Non credo l’abbiano fatto volutamente – ha detto– Queste visite vengono organizzate adottando delle cautele molto accurate. Viene tenuta segreta e si diffonde la notizia solo ad evento avvenuto o in corso. ...

