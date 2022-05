Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la fuga d’amore segreta a Parigi (Di martedì 10 maggio 2022) Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini scappano a Parigi per una fuga romantica, tra Tour Eiffel e spettacoli burlesque. Chi ha paparazzato il tra i due che ufficializza la relazione. Il bacio che ufficializza la relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini negli ultimi mesi sono stati al centro di molti gossip. Ora è ufficiale, la loro relazione è stata sancita dal bacio a Parigi paparazzato dal magazine di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini. La conduttrice e il medico sarebbero partiti separati per non destare sospetti e non far parlare troppo della loro fuga ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022)scappano aper unaromantica, tra Tour Eiffel e spettacoli burlesque. Chi ha paparazzato il tra i due che ufficializza la relazione. Il bacio che ufficializza la relazione tranegli ultimi mesi sono stati al centro di molti gossip. Ora è ufficiale, la loro relazione è stata sancita dal bacio apaparazzato dal magazine di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini. La conduttrice e il medico sarebbero partiti separati per non destare sospetti e non far parlare troppo della loro...

