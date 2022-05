Mariupol, i russi tornano all’attacco di Azovstal. Kiev: «Ancora più di mille combattenti nell’acciaieria» – Il video (Di martedì 10 maggio 2022) Le forze russe stanno conducendo operazioni di assalto all’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove centinaia di combattenti ucraini continuano a resistere sotto gli attacchi. Lo riporta la Bbc citando il ministero della difesa di Kiev. Un consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko, ha dichiarato che l’esercito russo ha iniziato ad assediare la fabbrica dopo che un convoglio Onu ha lasciato la regione di Donetsk. I russi hanno cercato di far saltare un ponte usato per le evacuazioni, ha spiegato, per bloccare gli ultimi combattenti rimasti all’interno. Ma la bandiera ucraina sventola Ancora in cima a uno degli edifici, come si vede in un video pubblicato anche dal media Nexta. Nella Azovstal di ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) Le forze russe stanno conducendo operazioni di assalto all’acciaieriadi, dove centinaia diucraini continuano a resistere sotto gli attacchi. Lo riporta la Bbc citando il ministero della difesa di. Un consigliere del sindaco di, Petro Andriushchenko, ha dichiarato che l’esercito russo ha iniziato ad assediare la fabbrica dopo che un convoglio Onu ha lasciato la regione di Donetsk. Ihanno cercato di far saltare un ponte usato per le evacuazioni, ha spiegato, per bloccare gli ultimirimasti all’interno. Ma la bandiera ucraina sventolain cima a uno degli edifici, come si vede in unpubblicato anche dal media Nexta. Nelladi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : G7: Putin sta coprendo di vergogna i russi #ucraina #russiaukrainewar #duma #presidente #mariupol #azovstal #putin… - UKRinIT : Durante la recente evacuazione da Azovstal di #Mariupol,gli occupanti russi hanno separato la piccola Alisa di 4 an… - RaiNews : Dato per morto in una sortita dall'acciaieria, l'alto ufficiale in un video registrato dai militari russi che lo te… - Petiella : RT @jacopo_iacoboni: ritirata russa a Kiev ritirata a Kharkhiv villaggi ripresi dagli ucraini nel nord del Donbas Popasna ai russi, duri co… - raspa90 : RT @ultimenotizie: 'Piu' di mille' militari ucraini, tra cui 'centinaia di feriti', resistono nella difesa dell'acciaieria #Azovstal assedi… -