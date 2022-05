(Di martedì 10 maggio 2022) La National Basketball Association (NBA) e il Department of Culture and Tourism – Abu(DCT Abu) hanno annunciato oggi che gli Atlanta Hawks e i campioni NBA 2021, i Milwaukee Bucks, giocheranno due partite diall’Etihad Arena, sull’isola di Yas, ad Abu, giovedì 6 e sabato 8 ottobre 2022. Gli NBA AbuGames 2022 segneranno le prime partite del campionato L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie L’NBA sbarca ad Abu Dhabi: due gare di preseason negli Emirati: La National Basketball Associa… - CalcioFinanza : L'NBA sbarca ad Abu Dhabi: due gare di preseason negli Emirati - sportli26181512 : La NBA sbarca negli Emirati Arabi Uniti: doppia sfida Atlanta-Milwaukee a ottobre: L'appuntamento da non perdere ne… -

Sky Sport

Un evento che fa parte di una partnership pluriennale siglata trae DCT Abu Dhabi, che ha visto, all'inizio dell'anno,'avvio della prima Jr.Abu Dhabi League - una lega di basket giovanile ...Lanegli Emirati Arabi Uniti. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, tornano le sfide prestagionali tra squadre pro' Usa in giro per il mondo. E per la prima voltaavrà come ... La NBA sbarca negli Emirati Arabi Uniti: doppia sfida Atlanta-Milwaukee a ottobre