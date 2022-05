La dirigenza scolastica Anno 2 n°2 | Scadenze | adempimenti | provvedimenti e deliberazioni di fine anno scolastico Scarica il numero sfogliabile

(Di martedì 10 maggio 2022) Iln. 2/2022 della rivista quadrimestrale in formato digitalededicata allae ai Dirigenti scolastici, ai collaboratori del DS e alle figure di staff. A cura di Angelo Prontera Vai all’indice e al download Come consultare le nostre riviste, il tutorial Versione Desktop Versione mobile L'articolo .

Advertising

CFrentani : Il 9 e 10 maggio il Centro Congressi Frentani ospiterà il Convegno Nazionale Dirigenti Scolastici: 'La dirigenza sc… - sellox2 : @valechindamo Quello che servono sono bravi insegnanti e ben pagati. L’unica riforma è dare alle famiglie il buono… - 19842021raffa : @GuidoDeMartini la dirigenza scolastica non è felice di dover demansionare dei docenti a un mese dalla fine delle s… - alba54239901 : @marcocampione @ninabecks1 @radioleopoldait @pfasce Nell'ambito dei Decreti Delegati avevano senso. Poi con l'Istit… -

FLC CGIL

I contenuti della rivista: La. Rivista operativa per Dirigenti Scolastici, vicepresidi, collaboratori del DS e figure di staff Scopri le opzioni di abbonamentoI contenuti della rivista: La. Rivista operativa per Dirigenti Scolastici, vicepresidi, collaboratori del DS e figure di staff Scopri le opzioni di abbonamento La dirigenza scolastica ei nuovi scenari della scuola del futuro CATANIA – Dopo un’assenza di due anni torna finalmente in presenza allo "Spedalieri" di Catania, l’ottava edizione de “La Notte Nazionale del Liceo ...Secondo la Dirigente Scolastica è necessaria un’informazione capillare ed esauriente su tutto ciò che possa nuocere agli alunni, al loro rapporto con le famiglie, al loro percorso di crescita ...