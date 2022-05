Giro d’Italia 2022, Perez Lopez: “Non so per quanto terrò Maglia Rosa: me la godrò” (Di martedì 10 maggio 2022) “Ho lavorato molto tutto il giorno per prendere la Maglia Rosa. Ho attaccato nel tratto più duro della salita ma Kämna è riuscito a rientrare ai meno 3. Ho provato a lottare per il successo ma era davvero difficile riuscire a vincere. Sono felicissimo di avere la Maglia Rosa, non so per quanto la terrò ma me la godrò”. Queste le parole di Juan Pedro Perez Lopez, corridore della Trek-Segafredo, ai microfoni della Rai dopo il secondo posto nella quarta tappa del Giro d’Italia 2022 che gli è valso la Maglia Rosa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) “Ho lavorato molto tutto il giorno per prendere la. Ho attaccato nel tratto più duro della salita ma Kämna è riuscito a rientrare ai meno 3. Ho provato a lottare per il successo ma era davvero difficile riuscire a vincere. Sono felicissimo di avere la, non so perlama me la”. Queste le parole di Juan Pedro, corridore della Trek-Segafredo, ai microfoni della Rai dopo il secondo posto nella quarta tappa delche gli è valso la. SportFace.

