Energia: Biden si complimenta con Draghi, 'su diversificazione meglio di me' (Di martedì 10 maggio 2022) Washington, 10 mag. (Adnkronos) - "Mi congratulo con te per quello che hai fatto sul fronte della diversificazione energetica. È più di quello che sarei riuscito a fare io!". Lo ha detto, a quanto si apprende, il Presidente statunitense Joe Biden al premier Mario Draghi, nel corso del bilaterale alla Casa Bianca.

