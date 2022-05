Corea del Nord, Kim Jong-un: “Solidarietà a Putin e alla Russia” (Di martedì 10 maggio 2022) Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha confermato la “ferma Solidarietà” del suo Paese verso la Russia in un messaggio inviato al presidente Vladimir Putin per la celebrazione del Giorno della Vittoria. Kim Jong-un: ecco il suo messaggio Nel messaggio Kim ha espresso vicinanza “alla causa del popolo russo per sradicare la minaccia politica e militare e il ricatto delle forze ostili e per salvaguardare la dignità, la pace e la sicurezza del Paese”– ha riferito la Kcna. Corea del Nord: ecco la sua posizione Kim Jong-un ha anche espresso “la convinzione che le relazioni strategiche e tradizionali di amicizia tra i due Paesi si svilupperanno maggiormente in conformità con le esigenze ... Leggi su zon (Di martedì 10 maggio 2022) Il leader delladel, Kim-un, ha confermato la “ferma” del suo Paese verso lain un messaggio inviato al presidente Vladimirper la celebrazione del Giorno della Vittoria. Kim-un: ecco il suo messaggio Nel messaggio Kim ha espresso vicinanza “causa del popolo russo per sradicare la minaccia politica e militare e il ricatto delle forze ostili e per salvaguardare la dignità, la pace e la sicurezza del Paese”– ha riferito la Kcna.del: ecco la sua posizione Kim-un ha anche espresso “la convinzione che le relazioni strategiche e tradizionali di amicizia tra i due Paesi si svilupperanno maggiormente in conformità con le esigenze ...

