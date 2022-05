Contro il “grande impoverimento” | il nuovo numero del Primato Nazionale ora in edicola

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag – Mentre in Ucraina si continua a combattere e morire, gli italiani e gli europei ancora faticano a rendersi conto di quelli che saranno gli effetti – soprattutto economici – di questa guerra. In visita a Bruxelles a fine marzo, Joe Biden ha dichiarato di «essere consapevole che le sanzioni sul gas russo avranno un costo elevato per l’Europa». Un prezzo che il presidente degli Stati Uniti è ovviamente pronto – e ben felice – di pagare. Il tutto sotto lo sguardo ammiccante di Ursula von der Leyen, che dalla poltrona di Erdogan è finita a fare da soprammobile a «Sleepy Joe». Ma se Unione europea e Stati Uniti – con media occidentalisti al seguito – celebrano il rafforzamento della loro alleanza, nulla sanno i cittadini al di qua dell’Atlantico del «» che si profila al loro orizzonte: che poi altro non è che il tema ...