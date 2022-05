C’è l’annuncio su Dybala | l’ha detto Allegri in conferenza!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 10 maggio 2022) Dopo Simone Inzaghi anche Massimilianoha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista della finale di domani sera. Infatti domani verrà disputata la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Ecco le dichiarazioni del mister bianconero: “Domani è una bellissima serata, un derby d’Italia. Giochiamo contro una squadra difficile da affrontare, contro cui abbiamo sempre fatto bene nelle partite precedenti. Ci vorrà lucidità, poi magari il calcio è strano: dopo due minuti magari si sblocca e cambia la gara, l’importante è avere la lucidità di giocare una bella gara“. “Dubbi? Domani mattina capirò. Chiellini gioca sicuro, Perin uguale. Gli altri vediamo“. “Quando giochi una finale è normale che abbia un’importanza grossa. Dobbiamo cercare di vincerla“. “Difesa a 3? I giocatori che vanno in campo possono giocare sia a 3 che a 4. Ci ...