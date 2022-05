(Di martedì 10 maggio 2022) Negli ultimi mesi i prezzi deihanno registrato una forte accelerazione, scatenando le proteste di consumatori, associazioni di rappresentanza e politici e spingendo il governo a intervenire con il taglio delle accise, misura prorogata fino all'8 luglio prossimo. La domanda da porsi è se esiste unequilibrato tra le istanze degli utenti finali e le esigenze dell'industria. A tal proposito, dalle ultime rilevazioni diemergono per la benzina listini (in modalità self-service e sulla base di rilevazioni di mercato e dati della Banca d'Italia) ancora al di sotto delottimale, ossia un valore naturale, privo di extra-profitto, idoneo a coprire tutti i costi e le imposte, nonché a garantire un congruo margine industriale, mentre per ilemerge ...

viaggiareonthe1 : Caro carburanti - Nomisma Energia: 'Il prezzo del diesel torna sopra i valori ottimali - LombardiaPost : Un'indagine Istat sui #cambiamenti nelle #abitudini di spostamento indica come nei prossimi mesi, sia a Nord-Ovest… - ant_s16 : @HSkelsen @mm58185186 C'è più di mezzo mondo disposto a comprarle da loro facendo un buon affare, mentre da noi ogn… - Fedcittsovr : C'è da avere paura... Tra poco il caro carburanti fermerà quasi del tutto il trasporto merci su ruote e a maggior r… - luigi44548868 : @matteosalvinimi Caro Salvini di tutto si parla ma degli aumenti ingiustificati specialmente dei carburanti nessun… -

A questo punto è necessario precisare la metodologia di calcolo utilizzata da Nomisma Energia (già partner di Quattroruote per l'approfondimento mensile suiche potete trovare su ogni ...Tra coloro che intendono variare il mezzo di trasporto per gli spostamenti abituali, il 38,7% imputa il cambiamento all'aumento del prezzo dei; il 23,5% varierà il mezzo di trasporto per ...Negli ultimi mesi i prezzi dei carburanti hanno registrato una forte accelerazione, scatenando le proteste di consumatori, associazioni di rappresentanza e politici e spingendo il governo a ...Contro il caro-benzina e il caro-bolletta non si è fatta attendere la reazione degli italiani. Scopriamo su Facile.it le misure messe in atto per risparmiare!