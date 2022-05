Borussia Dortmund: tutto fatto per un attaccante, è già in città (Di martedì 10 maggio 2022) Karim Adeyemi sarà un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. L'attaccante del Salisburgo, come riporta Sky Sports Deutschland, è... Leggi su calciomercato (Di martedì 10 maggio 2022) Karim Adeyemi sarà un nuovo giocatore del. L'del Salisburgo, come riporta Sky Sports Deutschland, è...

Advertising

gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - IzzyHightower : @ukl_peppe14 Concordo ma era tempo di affermarsi in una squadra che proverà a vincere la CL. Anche se il Borussia Dortmund ?????? - infoitsport : Borussia Dortmund, visite mediche per Adeyemi: sarà l’erede di Haaland - calciomercatoit : ??#BorussiaDortmund - #Adeyemi atterrato in città per le visite: sostituirà #Haaland ?? Il giovane attaccante tedesco… - CalcioPillole : Karim #Adeyemi è a Dortmund per sostenere le visite mediche con il Borussia. Il centravanti classe 2002 prenderà il… -