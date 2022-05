Bodyshape | scopri la forma del tuo corpo e valorizzati con Lookiero

Leggi su dilei

(Di martedì 10 maggio 2022) Raccontare ed esaltare le forme femminili, rendendo onore alla diversità: laè tutto questo e molto altro. Un concetto fondamentale che si è fatto spazio in Italia anche grazie a, il portale che mette a disposizione degli utenti un personal shopper online per trovare il look giusto. Cos’è la(e perché dovresti conoscerla) Scegliere lavuol dire prima di tutto abbracciare l’idea di variety. La bellezza infatti non è qualcosa di unico, ma esistono tantissime forme diverse di essa, a partire dai corpi. Scoprendo forme e proporzioni possiamo dunque capire come valorizzarle. Non parliamo di taglie, ma di misure che indicano come sono distribuite le curve del tuo. Un concetto tanto semplice quanto potente che ti aiuterà a sentirti più bella e ad amarti perché ti ...