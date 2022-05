Arriva il cashback fiscale: cos’è, come ottenerlo e quando parte (Di martedì 10 maggio 2022) Si torna a parlare di cashback, le nuove modalità di rimborso sembrano basarsi su quelle stabilite dal secondo governo Conte per combattere l’evasione Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale potrebbe riscrivere totalmente le regole del cashback. Queste nuove modalità dovrebbero prendere le mosse dallo strumento realizzato durante il Conte-bis per combattere l’evasione. Lo scopo, infatti, era quello di incentivare i pagamenti con bancomat e carte di credito. Ritorna il cashback (Fonte: Cashlessitalia)Il senso di ciò, però, è indirizzato ad anticipare la liquidità dei contribuenti. Il fine, principale, è quindi di rendere subito disponibili ai cittadini i benefici fiscali. Le spese detraibili, dichiarate sul 730, saranno messe immediatamente a disposizione sul controcorrente dei contribuenti, ... Leggi su vesuvius (Di martedì 10 maggio 2022) Si torna a parlare di, le nuove modalità di rimborso sembrano basarsi su quelle stabilite dal secondo governo Conte per combattere l’evasione Il disegno di legge delega sulla riformapotrebbe riscrivere totalmente le regole del. Queste nuove modalità dovrebbero prendere le mosse dallo strumento realizzato durante il Conte-bis per combattere l’evasione. Lo scopo, infatti, era quello di incentivare i pagamenti con bancomat e carte di credito. Ritorna il(Fonte: Cashlessitalia)Il senso di ciò, però, è indirizzato ad anticipare la liquidità dei contribuenti. Il fine, principale, è quindi di rendere subito disponibili ai cittadini i benefici fiscali. Le spese detraibili, dichiarate sul 730, saranno messe immediatamente a disposizione sul controcorrente dei contribuenti, ...

Advertising

infoiteconomia : Cashback, arriva la conferma che tutti aspettavano: c’è la proroga per i consumatori - lillydessi : Arriva il Cashback fiscale: tutte le novità - ePromo24 - Guibiz1980 : @Andrea_Diesis ...mmm,grazie a Matteo nell'ultimo anno ho perso 94€/mese di ulteriore detr. in busta;con l'Assegno… - raspa90 : RT @giovannivernia: La #pegGIOironia oggi: grandi ritorni a Mantova, arriva il cashback per le code in autostrada and… more ?? #2maggio htt… - giovannivernia : La #pegGIOironia oggi: grandi ritorni a Mantova, arriva il cashback per le code in autostrada and… more ?? #2maggio -