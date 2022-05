Amici: quanto guadagnano gli allievi? (Di martedì 10 maggio 2022) La ventunesima edizione di Amici sta volgendo al termine, ma la curiosità dei fan del noto talent di Mediaset non si placa. La domanda più gettonata è quella riguardante ai compensi degli allievi. quanto guadagnano GLI allievi? – Come è già noto al pubblico, i ragazzi non spendono soldi all’interno della scuola. Vitto, alloggio e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 10 maggio 2022) La ventunesima edizione dista volgendo al termine, ma la curiosità dei fan del noto talent di Mediaset non si placa. La domanda più gettonata è quella riguardante ai compensi degliGLI? – Come è già noto al pubblico, i ragazzi non spendono soldi all’interno della scuola. Vitto, alloggio e L'articolo

Advertising

RadioItalia : Trova qualcuno che ti guardi, come Vittoria guarda Luis ?? In occasione del compleanno di mamma Chiara, i Ferragnez… - LCuccarini : Le facce stanche di chi non molla! Sissi, Alex, Serena, quanto siete cresciuti e quanto siamo fieri di voi! L’impeg… - anacleto_97 : Amici fatelo e fatemi sapere quanto siamo compatibili? - RashkovaMD : RT @toninibobo61: La vera felicità non dipende dal numero degli amici, ma da chi si è scelti e da quanto essi valgono' (Anonimo) https://t.… - Senior19791 : RT @toninibobo61: La vera felicità non dipende dal numero degli amici, ma da chi si è scelti e da quanto essi valgono' (Anonimo) https://t.… -