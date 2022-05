Ventura | “Napoli | avevi la rosa giusta per vincere lo Scudetto!' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 maggio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Giampiero, allenatore. Queste le sue parole: “Ho sempre sostenuto che ladelfosse la migliore degli ultimi 10 anni. -afferma-Il risultato è stato raggiunto, ma c’è un po’ di rammarico perché poteva giocarsi lo Scudetto in un campionato in cui la corsa è stata ad ostacoli per tutti e sia Inter che Milan hanno perso punti. Bastava forse pareggiare 3/4 partite in casa per essere in piena bagarre. Resta comunque un buon obiettivo centrare la Champions ma ladelè straordinariamente importante, forse la migliore degli ultimi anni. Ilè stato bravo a gestire la situazione quando tra infortuni e Coppa d’Africa c’era emergenza piena. -prosegue ...