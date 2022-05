Una Vita, anticipazioni 9 maggio: Miguel fa una brutta scoperta (Di lunedì 9 maggio 2022) Miguel, dopo aver scoperto la verità sui suoi genitori, farà un'altra scoperta che non gli farà per nulla piacere. Il giovane avvocato, come si evince dalle anticipazioni della puntata Una Vita in onda il 9 maggio, coglierà Daniela in flagrante mentre era intenta a cercare prove contro i suoi nonni. Nel frattempo, Ramon sarà preoccupato per suo figlio a causa della pubblicazione della sua intervista. Infine, Ignacio riuscirà a tranquillizzare Alodia che continuerà a temere di essere rimasta incinta il giorno in cui ha perso la sua virtù con lui. Una Vita, trama 9 maggio: Ramon molto preoccupato per Antoñito Antoñito, dopo essere rimasto ferito nel corso delle proteste degli operai, tornerà ad assumere un atteggiamento intransigente e scriverà un articolo di denuncia ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 9 maggio 2022), dopo aver scoperto la verità sui suoi genitori, farà un'altrache non gli farà per nulla piacere. Il giovane avvocato, come si evince dalledella puntata Unain onda il 9, coglierà Daniela in flagrante mentre era intenta a cercare prove contro i suoi nonni. Nel frattempo, Ramon sarà preoccupato per suo figlio a causa della pubblicazione della sua intervista. Infine, Ignacio riuscirà a tranquillizzare Alodia che continuerà a temere di essere rimasta incinta il giorno in cui ha perso la sua virtù con lui. Una, trama 9: Ramon molto preoccupato per Antoñito Antoñito, dopo essere rimasto ferito nel corso delle proteste degli operai, tornerà ad assumere un atteggiamento intransigente e scriverà un articolo di denuncia ...

