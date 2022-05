Ucraina: Rosato, 'discorso Putin falsifica verità' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "'L'Occidente preparava una invasione di nostri territori, l'offensiva in Ucraina una operazione preventiva, necessaria e giusta'. Il discorso di Putin in occasione della parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa, falsifica in modo evidente la verità, tutto per giustificare la guerra di aggressione, una guerra di conquista". Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "'L'Occidente preparava una invasione di nostri territori, l'offensiva inuna operazione preventiva, necessaria e giusta'. Ildiin occasione della parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa,in modo evidente la, tutto per giustificare la guerra di aggressione, una guerra di conquista". Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva, Ettore

Advertising

Ettore_Rosato : Il massacro di Bucha un falso, la stazione di Kramatorsk colpita da razzi ucraini, in Ucraina i russi difendono i… - Ettore_Rosato : Dalla polemica sulle armi all’Ucraina, alla difesa -di fatto- della presidenza a #Petrocelli al no alla norma sul t… - Ettore_Rosato : Vergognose speculazioni quelle di #Conte e #Petrocelli. Si rivolgono a Draghi a al governo chiedendo di finire la g… - TV7Benevento : Ucraina: Rosato, 'discorso Putin falsifica verità' - - Ettore_Rosato : “L'Occidente preparava una invasione dei nostri territori l'offensiva in #Ucraina un’operazione preventiva, necess… -