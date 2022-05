Torino-Napoli, Berisha: “Ho studiato bene Insigne, peccato per il gol subito” (Di lunedì 9 maggio 2022) Etrit Berisha, portiere del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Napoli. Etrit Berisha ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 9 maggio 2022) Etrit, portiere del, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro il. Etritha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - infoitsport : Torino-Napoli, il confronto delle pagelle di Andrea Belotti - MattiaUttini : RT @cippiriddu: Se non avessimo perso punti con Sampdoria, Lazio, Milan, Juve, Napoli, Genoa, Fiorentina, Atalanta, Torino e Bologna oggi s… - AmoLaChimica : @Angeloman70 La termoval. non pregiudica la raccolta differenziata: sia a Napoli che a Torino la RD è anche dopo la… - Imeon_97 : RT @cippiriddu: Se non avessimo perso punti con Sampdoria, Lazio, Milan, Juve, Napoli, Genoa, Fiorentina, Atalanta, Torino e Bologna oggi s… -