Terremoto a Firenze | la terra trema ancora | quattro scosse la più forte alle 5 | 06

rtl1025 : ?? Una forte e distinguibile scossa di #terremoto è stata avvertita a #Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6… - DarioNardella : È stata registrata une leggera scossa di #terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento… - EugenioGiani : ?? Scossa di #terremoto in provincia di #Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa… - Eytah4 : RT @SismoDetector: #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 5km da #Firenze, #Italia. 2 segnalazioni in un raggio… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Terrremoti, 4 scosse nel Fiorentino: la più forte di magnitudo 2.7 #impruneta #firenze #terremoto #sancascianovaldip… -

7.00 Terremoti, 4 scosse nel Fiorentino Quattro scosse disono state registrate all'alba in provincia di,nella stessa zona della settimana scorsa, con epicentro tra i comuni di Impruneta e San Casciano Val di Pesa. In quest'ultimo la più ...Quattro scosse disono state registrate stamani in provincia didall'Ingv, nella stessa zona interessata la settimana scorsa, con epicentro tra i comuni di Impruneta e San Casciano Val di Pesa. In ...Quattro scosse di terremoto sono state registrate all'alba in provincia di Firenze dall'Ingv, con epicentro tra i comuni di Impruneta e San Casciano Val di Pesa. In quest'ultimo la più forte, alle 5:0 ...193, inerente alle “norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 ...