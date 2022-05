Tenta di strappare una bimba di 4 anni dalle mani della mamma: caccia a una donna dell'est Europa (Di lunedì 9 maggio 2022) Stava passeggiando con i suoi due figli a Mogliano Veneto : il più piccolo , di 4 mesi imbragato al petto, la più grande, di 4 anni, a manina. Ma a un certo punto una sconosciuta gliela strappa via e ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) Stava passeggiando con i suoi due figli a Mogliano Veneto : il più piccolo , di 4 mesi imbragato al petto, la più grande, di 4, ana. Ma a un certo punto una sconosciuta gliela strappa via e ...

