Advertising

CorSport : #Spalletti premia il #Napoli: lunedì di riposo dopo la vittoria di #Torino ? -

Corriere dello Sport

Dopo la vittoria sul campo del Torino il Napoli tornerà ad allenarsi soltanto nella giornata di martedì in vista dell'ultima partita casalinga della stagione che vedrà la squadra di Lucianoospitare il Genoa con inizio alle ore 15 di domenica 15 ...Dopo la vittoria di ieri a Torino, che ha quasi certificato il terzo posto il classifica,ha concesso due turni di riposo agli azzurri. Appuntamento per la ripresa degli allenamenti all '... Spalletti premia il Napoli: un giorno di riposo in più dopo la vittoria di Torino (ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - "Spalletti ha preso casa a Napoli No. Lui deve sentire Partenope nella sua anima. Se sente questa anima tinta di azzurro non potrà farne a meno anche il prossimo anno ...Insigne e compagni torneranno ad allenarsi solo martedì per preparare l'ultima partita casalinga della stagione, quella di domenica 15 maggio contro un Genoa che sarà alla disperata caccia di punti sa ...