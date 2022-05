Sciopero della scuola il 30 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Sciopero della scuola per l'intera giornata il 30 maggio. Questa la decisione assunta dai sindacati di categoria al termine della riunione che si è svolta questa mattina al ministero del Lavoro. "Nessuna risposta - ... Leggi su europa.today (Di lunedì 9 maggio 2022)per l'intera giornata il 30. Questa la decisione assunta dai sindacati di categoria al termineriunione che si è svolta questa mattina al ministero del Lavoro. "Nessuna risposta - ...

Agenzia_Ansa : Sciopero della scuola il 30 maggio contro il decreto reclutamento. La mobilitazione indetta da tutte le maggiori si… - CottarelliCPI : La riforma della giustizia non è perfetta ma porta importanti novità, compreso un maggior peso al merito nel determ… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #1maggio 1886 è indetto uno sciopero generale a Chicago. E' fra le origini della Festa dei Lavor… - Menca70 : RT @invisiblearabs: La vita di Alaa Abd-el Fattah è in pericolo. @alaa è prigioniero di coscienza in Egitto, da oltre 1 mese è in sciopero… - mo_desimone : Fallito il tentativo di conciliazione al ministero del lavoro: il 30 maggio sarà sciopero nazionale della scuola -… -