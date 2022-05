Poliziotti uccisi, oltre all’assoluzione del killer arriva anche la beffa per i familiari: pagheranno le spese (Di lunedì 9 maggio 2022) La denuncia dei familiari dei Poliziotti uccisi, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, è pesantissima. “Il killer è stato assolto. E adesso dobbiamo persino pagare tutte le spese per il processo. Nessuno ci risarcirà mai, né moralmente, né economicamente. La beffa nei confronti del mio ragazzo che è morto a trent’ anni per servire lo Stato è completa. Mi vergogno di essere italiano”, dice al Messaggero Fabio Demenego, padre del poliziotto romano ucciso il 4 ottobre del 2019 da Alejandro Augusto Meran nella Questura di Trieste insieme con il collega Pierluigi Rotta, non usa mezzi termini. I Poliziotti uccisi e il killer assolto perché incapace di intendere Il killer dei Poliziotti è stato assolto “per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) La denuncia deidei, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, è pesantissima. “Ilè stato assolto. E adesso dobbiamo persino pagare tutte leper il processo. Nessuno ci risarcirà mai, né moralmente, né economicamente. Lanei confronti del mio ragazzo che è morto a trent’ anni per servire lo Stato è completa. Mi vergogno di essere italiano”, dice al Messaggero Fabio Demenego, padre del poliziotto romano ucciso il 4 ottobre del 2019 da Alejandro Augusto Meran nella Questura di Trieste insieme con il collega Pierluigi Rotta, non usa mezzi termini. Ie ilassolto perché incapace di intendere Ildeiè stato assolto “per ...

