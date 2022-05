Perinetti su Milan e Napoli: ''La logica dice sempre di tenere i giocatori forti per dare continuità al progetto'' (Di lunedì 9 maggio 2022) A Radio Marte del corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Giorgio Perinetti, dirigente. Queste le sue parole: “La logica dice sempre di tenere i giocatori forti per dare continuità al progetto, ma viviamo in un mondo particolare ed è difficile trattenere giocatori quando ci sono offerte. -afferma Perinetti - Il campionato italiano è attraente, ma non dal punto di vista economico per cui non è sempre così semplice. Abbiamo visto però che il Milan perde Donnarumma ma trova il sostituto degno per cui non sempre perdere un grande giocatore indebolisce. -prosegue Perinetti - Bisogna essere pronti non ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 9 maggio 2022) A Radio Marte del corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Giorgio, dirigente. Queste le sue parole: “Ladiperal, ma viviamo in un mondo particolare ed è difficile tratquando ci sono offerte. -afferma- Il campionato italiano è attraente, ma non dal punto di vista economico per cui non ècosì semplice. Abbiamo visto però che ilperde Donnarumma ma trova il sostituto degno per cui nonperdere un grande giocatore indebolisce. -prosegue- Bisogna essere pronti non ...

