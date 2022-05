Perché Lorella Boccia non c’è questa sera (9 maggio 2022) a Made in Sud? (Di lunedì 9 maggio 2022) Anche questa sera, lunedì 9 maggio 2022, chi si sintonizzerà su Raidue per vedere la nuova puntata di Made in Sud, il programma comico che intrattiene da anni il pubblico della seconda rete Rai con ospiti e comici non vedrà uno dei due conduttori. questa volta, a mancare è Lorella Boccia. Perché Lorella Boccia non è a Made in Sud nella puntata del 9 maggio? Così come avvenuto la settimana scorsa a Clementino, anche la conduttrice è risultata positiva al Covid-19, e quindi si trova in isolamento. A confermarlo è stata lei stessa tramite due stories su Instagram, specificando di essere risultata positiva al tampone martedì scorso, di ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 9 maggio 2022) Anche, lunedì 9, chi si sintonizzerà su Raidue per vedere la nuova puntata diin, il programma comico che intrattiene da anni il pubblico della seconda rete Rai con ospiti e comici non vedrà uno dei due conduttori.volta, a mancare ènon è ainnella puntata del 9? Così come avvenuto la settimana scorsa a Clementino, anche la conduttrice è risultata positiva al Covid-19, e quindi si trova in isolamento. A confermarlo è stata lei stessa tramite due stories su Instagram, specificando di essere risultata positiva al tampone martedì scorso, di ...

Advertising

CorriereCitta : Made in Sud, Lorella Boccia stasera non ci sarà: ecco perché #madeinsud - infoitcultura : Made in Sud, perché Lorella Boccia non ci sarà: nuovo imprevisto dopo Clementino - infoitcultura : Lorella Boccia non c'è a Made in Sud: perché? Positiva al Covid/ 'Giorni tremendi…” - viki04_ : @SasatoreS Perché non vedo tuoi tweet anche sugli altri insegnanti allora? Ma solo su Lorella??????? - marikasantaross : Lorella Cuccarini, una grandissima professionista. Ad Amici è semplicemente perfetta. E incrocio le dita perché sec… -