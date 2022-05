Perché gli uomini stanno impazzendo per le collezioni da donna più cool in circolazione (Di lunedì 9 maggio 2022) Il più grande esempio di desiderio collettivo nella storia recente dell'abbigliamento maschile si è verificato poco dopo la sfilata Autunno-Inverno 2022 di Miu Miu a marzo. Quella presentazione, che ha chiuso la settimana della moda di Parigi, era una delle più attese della stagione. Il motivo era già evidente per le strade da tutta la settimana: dozzine di editori, influencer e celebrità, la maggior parte delle quali donne, indossavano capi della collezione primaverile di Miu Miu, la più amata dalla critica, tra cui il succinto set da scolaretta crop top con minigonna che è diventato un meme virale fin dal debutto. Miu Miu era diventato un raro punto di consenso in un panorama della moda sempre più frammentario, il marchio di cui tutti desideravano un pezzo. Compresi, a quanto pare, molti uomini. Perché alla sfilata, quando alcuni modelli maschili ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Il più grande esempio di desiderio collettivo nella storia recente dell'abbigliamento maschile si è verificato poco dopo la sfilata Autunno-Inverno 2022 di Miu Miu a marzo. Quella presentazione, che ha chiuso la settimana della moda di Parigi, era una delle più attese della stagione. Il motivo era già evidente per le strade da tutta la settimana: dozzine di editori, influencer e celebrità, la maggior parte delle quali donne, indossavano capi della collezione primaverile di Miu Miu, la più amata dalla critica, tra cui il succinto set da scolaretta crop top con minigonna che è diventato un meme virale fin dal debutto. Miu Miu era diventato un raro punto di consenso in un panorama della moda sempre più frammentario, il marchio di cui tutti desideravano un pezzo. Compresi, a quanto pare, moltialla sfilata, quando alcuni modelli maschili ...

CarloCalenda : Come noto io ho una mamma che sembra una sorella etc etc. Però gli auguri glieli faccio lo stesso. Anche perché ogg… - Giorgiolaporta : Buona #festadellamamma a tutte quelle donne che aspettano il ritorno dei figli dal fronte di #guerra. Perché gli uo… - martaottaviani : Non ho figli, le linee di #elisabettafranchi mi piacevano anche. Ma gli abiti di una che considera così una donna c… - Flavr7 : RT @Gitro77: Gli italiani non voglio armare l'Ucraina, non vogliono entrare in guerra con la Russia né vogliono sanzionarla. Il Governo Dra… - ritapusceddu3 : RT @lavitapensata1: perché noi siamo anche quelli che hanno raccolto 4.000€ in 3h per l’Ucraina e chiuso raccolte fondi per far volare un a… -