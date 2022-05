Meteo, le previsioni di lunedì 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) lunedì 9 maggio attese diffuse note d'instabilità (rovesci e temporali) su Sardegna, Sicilia, Calabria, localmente Basilicata e Puglia, nel pomeriggio anche sui settori alpini centro-orientali. Temperature in aumento al Nord e su parte del Centro (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 9 maggio 2022)attese diffuse note d'instabilità (rovesci e temporali) su Sardegna, Sicilia, Calabria, localmente Basilicata e Puglia, nel pomeriggio anche sui settori alpini centro-orientali. Temperature in aumento al Nord e su parte del Centro (LE).

