Manuel Bortuzzo: la frecciatina a Mara Venier (Di lunedì 9 maggio 2022) Manuel Bortuzzo ha scagliato una frecciatina contro Mara Venier dopo che è saltata la sua ospitata a Domenica In. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 9 maggio 2022)ha scagliato unacontrodopo che è saltata la sua ospitata a Domenica In. su Donne Magazine.

Advertising

trash_italiano : Salta l'ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In per volere di Mara Venier - fanpage : #Rinascere, la vera storia di Manuel Bortuzzo: il racconto della sparatoria e della riabilitazione, passando per i… - vero_antonelli : RT @Cinguetterai_: Da #IlParadisoDelleSignore, fucina di talenti, alle fiction di Rai 1 in prima serata. Giancarlo Commare perfetto anche n… - vincentperez95 : RT @me_darkmode: Il finale di #Rinascere con il vero Manuel Bortuzzo - x_juanstylvato5 : RT @BITCHYFit: Manuel Bortuzzo guarda il film sulla sua vita, Rinascere, insieme alla sua ex fidanzata. Beh va beh, come direbbe Alfonso… -