L’Inter Primavera rimonta e poi si fa raggiungere dal Milan: 2 a 2 il finale (Di lunedì 9 maggio 2022) L’Inter Primavera raggiunta nel finale dal Milan Finisce in parità (2-2) il derby tra Inter e Milan Primavera valido per la penultima giornata del campionato di categoria: di Franco Carboni e Fabbian le reti nerazzurre. L’avvio è di marca rossonera. Dopo un paio di potenziali occasioni per L’Inter, il Milan passa in vantaggio con Nasti: rimpallo vinto con Cortinovis, poi l’attaccante salta Hoti e batte Botis col mancino. Poche opportunità nel resto della frazione che si chiude con i rossoneri avanti nel punteggio. La ripresa si apre con il pareggio delL’Inter: tiro-cross di Carboni che sorprende Desplanches sul secondo palo. Sorpasso nerazzurro al 58’: Zuberek da buona posizione si fa parare la conclusione da Desplanches, ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 9 maggio 2022)raggiunta neldalFinisce in parità (2-2) il derby tra Inter evalido per la penultima giornata del campionato di categoria: di Franco Carboni e Fabbian le reti nerazzurre. L’avvio è di marca rossonera. Dopo un paio di potenziali occasioni per, ilpassa in vantaggio con Nasti: rimpallo vinto con Cortinovis, poi l’attaccante salta Hoti e batte Botis col mancino. Poche opportunità nel resto della frazione che si chiude con i rossoneri avanti nel punteggio. La ripresa si apre con il pareggio del: tiro-cross di Carboni che sorprende Desplanches sul secondo palo. Sorpasso nerazzurro al 58’: Zuberek da buona posizione si fa parare la conclusione da Desplanches, ...

