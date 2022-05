Lav: peste suina non diventi pretesto per deregulation venatoria (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – Dopo il caso rilevato in un cinghiale nel territorio nord-ovest della città di Roma, è stata pubblicata l’ordinanza regionale per il contenimento della peste suina africana (PSA). “Chiediamo al Presidente Zingaretti che il caso di peste suina rilevato a Roma non diventi un pretesto per una deregulation venatoria a livello regionale, come accaduto in Piemonte dove abbiamo impugnato al TAR l’ordinanza regionale- dichiara Massimo Vitturi, responsabile LAV Animali Selvatici- il contenimento della peste suina africana non può essere lasciato nelle mani dei cacciatori e dei loro interessi personali”. Per la Lav “ancor di più perché è lo stesso ISPRA ad affermare che ‘la peste del cinghiale non ha ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – Dopo il caso rilevato in un cinghiale nel territorio nord-ovest della città di Roma, è stata pubblicata l’ordinanza regionale per il contenimento dellaafricana (PSA). “Chiediamo al Presidente Zingaretti che il caso dirilevato a Roma nonunper unaa livello regionale, come accaduto in Piemonte dove abbiamo impugnato al TAR l’ordinanza regionale- dichiara Massimo Vitturi, responsabile LAV Animali Selvatici- il contenimento dellaafricana non può essere lasciato nelle mani dei cacciatori e dei loro interessi personali”. Per la Lav “ancor di più perché è lo stesso ISPRA ad affermare che ‘ladel cinghiale non ha ...

