Guerra Russia-Ucraina, Putin si rivolge a chi combatte in Donbass: “Fatelo perché non ci siano più nazisti” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Mi rivolgo alle nostre forze armate e alla milizia del Donbass. State combattendo per la madrepatria, per il suo futuro, affinché nessuno dimentichi le lezioni della Seconda Guerra mondiale. Affinché non ci sia posto nel mondo per i boia, i punitori e i nazisti”. È un passaggio del discorso di Vladimir Putin durante la parata del 9 maggio, che in Russia celebra il Giorno della vittoria (sulla Germania nazista). Il presidente russo si è rivolto a chi sta combattendo in Donbass. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) “Mi rivolgo alle nostre forze armate e alla milizia del. Statendo per la madrepatria, per il suo futuro, affinché nessuno dimentichi le lezioni della Secondamondiale. Affinché non ci sia posto nel mondo per i boia, i punitori e i”. È un passaggio del discorso di Vladimirdurante la parata del 9 maggio, che incelebra il Giorno della vittoria (sulla Germania nazista). Il presidente russo si è rivolto a chi stando in. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

