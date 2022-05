F1 | la partita del Budget Cap | Red Bull costretta ad anticipare gli sviluppi dalla Ferrari | ora tocca alla Rossa

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ora è il momento della. Si fa un gran parlare die di update in F1 e la Redda questo punto di vista ha raggiunto il suo obiettivo, dal momento che con le migliorie apportatemonoposto ha ottenuto due vittorie consecutive (Imola-Miami) con Max Verstappen, accorciando le distanze. Tuttavia, il nodo della questione è anche un altro, ovvero ilCap. Il tetto di spesa fissato dal regolamento obbliga le squadre a rispettare un limite. In quest’annata è pari a 140 milioni di dollari, ma ci sono alcune precisazioni da fare. La cifra è legata a un calendario di 21 GP. Dal momento che vene sono 23, anche con l’uscita di scena del GP di Russia, le squadre hanno un extradi 1.2 milioni per ...

Tony Damascelli, dalle pagine de Il Giornale, ha analizzato la vittoria del Milan in quel di Verona dicendo: "Il duello in testa prosegue ma il Milan di Verona ha offerto immagine definita ...