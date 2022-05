Eva Henger trasferita in una clinica di Roma: "Subirà altri interventi" (Di lunedì 9 maggio 2022) Il marito Massimiliano Caroletti ha raccontato quanto avvenuto nelle ultime ore, dopo che l'ex pornostar è stata operata d'urgenza per rischio setticemia a un braccio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) Il marito Massimiliano Caroletti ha raccontato quanto avvenuto nelle ultime ore, dopo che l'ex pornostar è stata operata d'urgenza per rischio setticemia a un braccio

